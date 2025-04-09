Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга
Россия инициировала дискуссию на площадке Евразийской экономической комиссии о введении мобильными операторами комфортных тарифов, приближенных к условиям домашнего региона. Об этом «Известиям» сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
С 1 марта 2025 года жители РФ и Белоруссии могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по комфортным домашним тарифам.
«Конечно, хочется иметь аналогичные условия на всем пространстве ЕАЭС. Поэтому мы инициировали дискуссию на площадке Евразийской экономической комиссии. Сейчас проходим этап, когда не все готовы нас поддержать. Мобильные операторы обеспокоены, что введение тарифов, приближенных к домашнему региону, негативно отразится на их доходах, и стремятся оттянуть решение этого вопроса. Предстоит убедить коллег, что снижение платы за услуги приведет к росту мобильного трафика между нашими странами, который сгенерирует для операторов доход больший, чем они имеют сегодня. Будем вести переговоры, проводить пилотные проекты, находить технические решения, разрабатывать и принимать документы. Процесс длительный, требующий терпения и постоянного неослабевающего внимания. В принципе так решения и принимаются, но зато в итоге консенсус», — заявил российский вице-премьер.
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