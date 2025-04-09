Эксперты предрекли мировую рецессию из-за пошлин Трампа

Полномасштабная торговая война в мире приведет к глобальной рецессии, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Первые удары после введенных сборов получат сами США. Пошлины приведут к росту среднего импортного тарифа, что с высокой вероятностью станет причиной скачка инфляции и последующей рецессии в Соединенных Штатах, ожидает аналитик Freedom Finance Global Георгий Тимошин.

В связи с введением пошлин товарооборот между странами упадет, что даст новый толчок рецессии в большинстве стран, согласна и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Если президент США Дональд Трамп не изменит свою политику, то риски замедления мировой экономики повышаются до 70%, считает и директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

С 9 апреля вступает в силу вторая часть ранее оглашенных торговых пошлин Трампа. С этого дня начинают действовать повышенные тарифы для ряда стран: например, для Камбоджи — 49%, для Вьетнама — 46%, для Японии — 24%, а для государств ЕС — 20%. Для Китая их и вовсе подняли до 104%, так как республика ввела ответные меры.

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Импорт приписки: торговая война Трампа грозит миру рецессией