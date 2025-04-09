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Постпред РФ рассказал о консультациях «тройки» по иранской ядерной сделке

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Трехсторонние консультации России, Китая и Ирана по иранской ядерной программе продолжатся на регулярной основе, сообщил «Известиям» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Атомный разрыв: Иран исключил диалог с США по ядерной сделке
О неготовности идти на контакт при нынешнем давлении стало известно после встречи Лаврова с иранским руководством — что еще обсудили во время визита министра в Тегеран

Ранее, 8 апреля, в Москве были запланированы трехсторонние консультации с участием России, Китая и Ирана для обсуждения различных аспектов, связанных с ядерной программой исламской республики.

«Уверен, что трехстороннее взаимодействие продолжится на регулярной основе, тем более что нынешний год обещает быть непростым. 18 октября 2025 года истекает срок действия ядерной сделки, а также резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая эту сделку одобрила», — заявил постпред.

По словам дипломата, работа «тройки» с участием Москвы, Пекина и Тегерана способствует снижению рисков эскалации вокруг иранского досье.

«Совместная работа наших трех стран вносит существенный вклад в стабилизацию международной обстановки вокруг иранской ядерной программы и позволяет остудить некоторые «горячие головы» во избежание необдуманных резких шагов», — отметил Ульянов.

По его словам, сценарий расширения числа участников этого формата видится маловероятным. Дипломат подчеркнул, что «трехсторонний механизм является вполне самодостаточным», поскольку Иран, Россия и Китай играют видную роль в работе по иранской ядерной проблематике на международной арене.

«Это, однако, не исключает вероятности проведения каких-то встреч в более широком формате по мере необходимости, но это уже будут, естественно, не трехсторонние консультации», — сообщил постпред.

В понедельник стало известно, что США и Иран договорились провести первый раунд переговоров 12 апреля. Встреча состоится в Омане, а основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Программный документ: в РФ раскрыли детали переговоров о ядерном досье Ирана

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