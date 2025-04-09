Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Индонезии

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 8 апреля сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие произошло на расстоянии 156 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос, население которого составляет 679 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В этот же день сообщалось о том, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Сейсмособытие произошло на расстоянии 65 км от населенного пункта Синабанг, население которого составляет 15 тыс. человек.