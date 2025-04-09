Петербургский хоккейный клуб СКА расторгнет контракт с Кузнецовым

Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил об уходе форварда Евгения Кузнецова. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщила пресс-служба клуба.

Уточняется, что контракт с 32-летним нападающим, рассчитанный на четыре года, будет расторгнут по обоюдному согласию.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Евгений Кузнецов присоединился к армейцам перед стартом текущего сезона. В регулярном чемпионате он набрал 37 очков за 39 матчей. В плей-офф форвард принял участие в шести встречах, отметившись тремя результативными баллами. Кузнецов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

В этот же день стало известно, что нападающий петербургского СКА Иван Демидов станет игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Отмечается, что права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) останутся у российского клуба: если он не сможет закрепиться в НХЛ, то вернется в Санкт-Петербург.