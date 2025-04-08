Мирный житель получил осколочные ранения на автодороге в Белгородской области
В Яковлевском округе Белгородской области на участке автодороги Томаровка – Ракитное мирный житель получил множественные осколочные ранения. Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Бригада скорой доставила мужчину со множественными осколочными ранениями лица и шеи в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Поврежден легковой автомобиль», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы. При этом обстоятельства получения ранений глава региона не уточнил.
В этот день Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке автомобиля Вооруженными силами Украины (ВСУ). Уточнялось, что мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, женщина была ранена в области грудной клетки, левого бедра и брюшной полости.