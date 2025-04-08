В колледжах Москвы пройдет Единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей проведут в колледжах Москвы. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 48 столичных колледжах День открытых дверей проведут 12 апреля. Там школьники смогут познакомиться с перспективными направлениями обучения и задать вопросы преподавателям и выпускникам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Наши колледжи — это современные мастерские, актуальные программы обучения и тесное сотрудничество с ведущими работодателями города», — приводит слова Раковой сайт kp.ru.

Она отметила, что посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, чтобы почувствовать себя в роли специалиста, отмечает «Москва 24».

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти все выпускники столичных колледжей находят работу по специальности. Свыше 75% вакансий в Москве ориентированы именно на специалистов со средним профессиональным образованием.