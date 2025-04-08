Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе достигло 44

Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 44, еще 146 человек госпитализированы с травмами. Об этом 8 апреля сообщает издание Diario Libre со ссылкой на директора Центра чрезвычайных операций (COE) Хуана Мануэля Мендеса.

«В результате обрушения кровли в ночном клубе Jet Set число погибших составляет 44 человека, в то время как 146 человек были доставлены в больницы и клиники Большого Санто-Доминго», — говорится в сообщении.

Мендес добавил, что эти данные являются предварительными, и поиски людей продолжаются. Для спасения людей используются тепловизионные камеры и акустическое сенсорное оборудование.

«Пока есть надежда, мы продолжаем работать. Есть сигналы, которые заставляют нас думать, что еще могут быть выжившие», — заявил он с места происшествия.

Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно ранее в этот день. Причину происшествия пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренги Рубби Перес.