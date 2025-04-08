Спасатели поймали змею в одной из квартир в Москве

Змею отловили в одной из квартир в Москве. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел ранее в этот день. В «Службу 112» позвонила напуганная женщина и рассказала, что в ее квартире оказалась метровая змея черно-белого цвета, пишет РИАМО. На место прибыли спасатели. Отлов змеи осложнял ремонт в квартире, но рептилию всё же удалось обнаружить между упаковками керамической плитки и поместить в пластиковую тару, сообщает сайт kp.ru.

В ведомстве напомнили, что одна из самых частых причин «побега» змей из террариумов — неблагоприятные климатические условия, сообщает «Москва 24». Всех заводчиков экзотических питомцев призвали к предельной внимательности и обеспечению рептилиям комфортных условий обитания. Также следует плотно закрывать террариумы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В конце марта подмосковные спасатели напомнили о мерах безопасности при встрече со змеей. В частности, при встрече со змеей важно соблюдать дистанцию, не делать резких движений и не провоцировать ее, отмечает 360.ru.

3 апреля старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев рассказал «Известиям», как защититься от укусов и что делать в экстренной ситуации. По его словам, при встрече со змеей не стоит ее трогать, даже если она кажется мертвой, — рефлекторный укус возможен.