В МИД КНР назвали слова Вэнса о «китайских крестьянах» невежественными

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о «китайских крестьянах» невежливыми и невежественными. Об этом 8 апреля рассказало издание China News Service.

«Его комментарии прозвучали после того, как Вэнс в недавнем интервью заявил, что США заняли деньги у «китайских крестьян, чтобы купить то, что производят эти китайские крестьяне», обсуждая внешнеторговую политику нынешней администрации с Китаем», — говорится в публикации.

По информации CNN, заявление Вэнса вызвало бурную реакцию в Китае. Поскольку там на заводах задействованы промышленные роботы, города переходят на местные электромобили, а отдаленные населенные пункты соединены общенациональной сетью высокоскоростных железных дорог.

Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону в том числе. По его словам, это серьезно ущемляет законные права и интересы других государств, а также нарушает правила ВТО.