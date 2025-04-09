Заммэра Москвы Сергунина рассказала о весеннем этапе проекта «Время добра»

С 12 по 20 апреля в столице пройдет весенний этап волонтерского проекта «Время добра». В программу войдут патриотические акции, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, субботники, рассказала заммэра Наталья Сергунина

«В весеннем сезоне проекта москвичей ждет больше 60 событий. Например, волонтеры вместе с профессиональными художниками напишут портреты участников Великой Отечественной войны. Затем работы представят на выставке, а в преддверии Дня Победы их подарят ветеранам», — отметила Сергунина.

12 апреля добровольцы организуют забег в Екатерининском парке. Также в рамках фестиваля «Город неравнодушных», который развернется на территории «Хлебозавода № 9», на 12 и 13 апреля запланированы творческие занятия.

17 апреля в Российской государственной детской библиотеке можно будет сделать открытки для героев специальной военной операции. А 19 апреля желающих приглашают поучаствовать в акции по высадке деревьев «Аллея 80-летия Победы».

В числе других мероприятий — исторический квиз, мастер-класс по созданию кормушек для птиц, тренинг по оказанию первой помощи. 12-го, а также с 14 по 18 апреля в волонтерских центрах «Доброе место» в разных округах столицы пройдет сбор игрушек для пациентов детских больниц и кормов для животных из приютов.