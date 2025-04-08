В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах

В Государственной думе намерены ограничить продажу микродолей в квартирах. Об этом 8 апреля рассказала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на всероссийском жилищном конгрессе в университете «Сириус».

«Борьбу с микродолями мы обсуждали на последнем заседании нашего комитета. У нас есть законопроект, принятый в первом чтении еще в прошлом созыве [Госдумы]. Там действительно был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально-обособленное помещение», — процитировало ТАСС Разворотневу.

Она отметила, что в Госдуме предлагают инициативы, направленные на ликвидацию микродолей. По словам Разворотневой, ГД планирует возобновить работу над законопроектом, который был принят в первом чтении в рамках прошлого созыва. Закон предполагает внесение поправок в Жилищный и Гражданский кодексы.

Источники в кабмине в этот же день сообщили «Известиям» о внесении в России всех многоквартирных домов в единую базу. Соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.