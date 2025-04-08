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США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

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США выведут военных из базы в Польше, координирующей помощь Украине, в качестве этапа оптимизации военного присутствия. Об этом 8 апреля сообщили на сайте американской армии в Европе и Африке.

Временное присутствие в Ясенке американскими войсками было установлено в 2022 году после начала конфликта на Украине.

«Решение о передислокации войск и техники стало результатом многомесячной оценки и планирования, которые тесно координировались с польскими хозяевами и союзниками по НАТО», — говорится в тексте.

В свою очередь, командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью отметил, что впредь работа по предоставлению военной помощи Киеву через Ясенку будет осуществляться руководством Польши и НАТО.

Как передает издание Business Insider, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вывод военнослужащих США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие базы в Польше был согласован с НАТО, такие действия не означают уход войск Соединенных Штатов из страны.

«Я знаком с вопросом принятия на себя ответственности за безопасность аэропорта Жешува и его защищенность», — сказал он.

Польский лидер также назвал этот шаг частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций Вашингтона, улучшению поддержки союзников и партнеров. По словам главы минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, опубликованных в соцсети X (бывш. Twitter), американские войска остаются в Польше. Он также отметил, что, согласно решению, которое приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, характер этой миссии меняется.

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Ранее, 13 марта, газета Financial Times сообщила, что президент Польши призвал США разместить оружие на территории республики. Уточнялось, что Дуда обсудил этот вопрос со специальным представителем американского президента по Украине и России Китом Келлогом.

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