США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

США выведут военных из базы в Польше, координирующей помощь Украине, в качестве этапа оптимизации военного присутствия. Об этом 8 апреля сообщили на сайте американской армии в Европе и Африке.

Временное присутствие в Ясенке американскими войсками было установлено в 2022 году после начала конфликта на Украине.

«Решение о передислокации войск и техники стало результатом многомесячной оценки и планирования, которые тесно координировались с польскими хозяевами и союзниками по НАТО», — говорится в тексте.

В свою очередь, командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью отметил, что впредь работа по предоставлению военной помощи Киеву через Ясенку будет осуществляться руководством Польши и НАТО.

Как передает издание Business Insider, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вывод военнослужащих США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие базы в Польше был согласован с НАТО, такие действия не означают уход войск Соединенных Штатов из страны.

«Я знаком с вопросом принятия на себя ответственности за безопасность аэропорта Жешува и его защищенность», — сказал он.

Польский лидер также назвал этот шаг частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций Вашингтона, улучшению поддержки союзников и партнеров. По словам главы минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, опубликованных в соцсети X (бывш. Twitter), американские войска остаются в Польше. Он также отметил, что, согласно решению, которое приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, характер этой миссии меняется.

Ранее, 13 марта, газета Financial Times сообщила, что президент Польши призвал США разместить оружие на территории республики. Уточнялось, что Дуда обсудил этот вопрос со специальным представителем американского президента по Украине и России Китом Келлогом.