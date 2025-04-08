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Политолог оценил вероятность отката решения Трампа по пошлинам

Политолог Топорнин: Трамп не откажется от импортных пошлин
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп не станет откатывать решение по импортным пошлинам, так как это было бы воспринято как слабость американского лидера. Об этом политолог Николай Топорнин заявил во вторник, 8 апреля.

«Он ведь говорил о такой мере сразу после вступления в должность, так что теперь назад не сдаст точно: Трамп не такой политик. Откат может ударить по его имиджу, рейтинги пойдут на спад, а этого американский президент не допустит» — отметил эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

При этом политолог допустил, что Вашингтон может пойти навстречу отдельным государствам в отношении определенных товарных групп. Это может произойти в случае достижения взаимовыгодных договоренностей, предположил Топорнин.

«Но принципиально пересматривать тарифы не станут, так что миру нужно готовиться к сложному периоду. Сейчас конкурентоспособным странам важно выбрать правильную стратегию, чтобы нивелировать потери от драконовских пошлин», — заключил он.

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7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50% с 9 апреля, в случае если КНР не откажется от ответных мер на американские тарифы, передает RT. Таким образом американский лидер отреагировал на введенные Китаем пошлины в размере 34%.

В тот же день министр финансов США Скотт Бессент заявил, что практически 70 стран связались с администрацией американского лидера Дональда Трампа с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных тарифов, сообщается на сайте kp.ru.

2 апреля американский лидер объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

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