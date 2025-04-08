Политолог оценил вероятность отката решения Трампа по пошлинам

Президент США Дональд Трамп не станет откатывать решение по импортным пошлинам, так как это было бы воспринято как слабость американского лидера. Об этом политолог Николай Топорнин заявил во вторник, 8 апреля.

«Он ведь говорил о такой мере сразу после вступления в должность, так что теперь назад не сдаст точно: Трамп не такой политик. Откат может ударить по его имиджу, рейтинги пойдут на спад, а этого американский президент не допустит» — отметил эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

При этом политолог допустил, что Вашингтон может пойти навстречу отдельным государствам в отношении определенных товарных групп. Это может произойти в случае достижения взаимовыгодных договоренностей, предположил Топорнин.

«Но принципиально пересматривать тарифы не станут, так что миру нужно готовиться к сложному периоду. Сейчас конкурентоспособным странам важно выбрать правильную стратегию, чтобы нивелировать потери от драконовских пошлин», — заключил он.

7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50% с 9 апреля, в случае если КНР не откажется от ответных мер на американские тарифы, передает RT. Таким образом американский лидер отреагировал на введенные Китаем пошлины в размере 34%.

В тот же день министр финансов США Скотт Бессент заявил, что практически 70 стран связались с администрацией американского лидера Дональда Трампа с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных тарифов, сообщается на сайте kp.ru.

2 апреля американский лидер объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.