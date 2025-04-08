Адвокат оценил возможность подачи в суд за использование личных фотографий

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев рассказал, что может грозить за использование чужих фотографий.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 8 апреля, эксперт заявил, что в России за публикацию фотографии человека без его согласия можно подать в суд, если нарушаются его права и законные интересы. Зависит всё от конкретных обстоятельств.

По словам адвоката, согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается только с его согласия. После смерти человека такое согласие должны дать его наследники. Исключения составляют использование фото в государственных, общественных или прочих публичных интересах, использование фото, сделанного в публичном месте, если человек не является основным объектом съемки или если человек позировал за плату.

В суд можно подавать, если фото опубликовано без согласия, и это не подпадает под исключения, изображение используется в коммерческих целях, фото размещено в унижающем достоинство контексте.

Потерпевший имеет право требовать удалить снимки, компенсировать моральный вред в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, возместить убытки, если публикация нанесла материальный ущерб.

Воропаев предупредил, что, если фото сделано в частной обстановке или раскрывает личные данные, это может нарушать неприкосновенность частной жизни. В суд можно подавать, если фото сделано скрытно, публикация раскрывает личные или семейные тайны, а также если изображение получено с проникновением в жилище. Уголовная ответственность за это предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, арест до четырех месяцев.

Отдельно эксперт подчеркнул, что для изображений несовершеннолетних требуется согласие родителей. Если фото ребенка опубликовано без разрешения, родители могут подать в суд.

Иск можно подать в районный суд, если требуется компенсация, также можно написать заявление в полицию или прокуратуру — если есть признаки уголовного преступления. Кроме этого, можно подать жалобу в Роскомнадзор, если фото распространяется в Сети незаконно.

3 апреля юрист Сурае Рамазанова в беседе с Life.ru рассказала о рисках размещения чужих фотографий в социальных сетях без разрешения. Для подачи иска нужно доказать нарушение права на частную жизнь или авторских прав. Фотографии, сделанные в частных условиях, особенно уязвимы. Штраф за такое нарушение может достигать 200 тыс. рублей, отмечает 360.ru.

В марте прошлого года адвокат Евгений Удовенко рассказал «Известиям», что делать в случае незаконного использования личных фотографий. Отмечается, что в российском законодательстве распространение изображения человека без его согласия допускается только в определенных случаях.