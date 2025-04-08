СК возбудил дело о халатности после пожара в поселке Зудыра в Забайкалье
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о халатности по факту пожара, уничтожившего нежилой дом и надворные постройки в поселке Зудыра Чернышевского района. Об этом региональное СУ СК России сообщает в своем Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Устанавливаются причины пожара, причиненный ущерб и иные обстоятельства», — говорится в сообщении.
Региональное минприроды в своем Telegram-канале пишет, что всего на территории населенного пункта Зудыра находится пять жилых домов. До них огонь не дошел, однако уничтожил относящиеся к ним хозяйственные постройки: бани, гаражи, сарай, огород, забор.
Также сгорел шестой дом, заброшенный и нежилой, в котором отсутствовали окна и двери. Частично строение было переоборудовано под гараж, пишет ИА ChitaMedia.
В настоящее время огонь потушен, уточняют в минприроды. Жителям, чье имущество пострадало при пожаре, предложили перебраться в село Зилово, но все отказались.
Ранее в этот же день крупный пожар случился в Чите. На улице Беговой загорелись несколько построек и сухая трава, площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м.
7 апреля в связи с природными пожарами в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.