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СК возбудил дело о халатности после пожара в поселке Зудыра в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о халатности по факту пожара, уничтожившего нежилой дом и надворные постройки в поселке Зудыра Чернышевского района. Об этом региональное СУ СК России сообщает в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Устанавливаются причины пожара, причиненный ущерб и иные обстоятельства», — говорится в сообщении.

Региональное минприроды в своем Telegram-канале пишет, что всего на территории населенного пункта Зудыра находится пять жилых домов. До них огонь не дошел, однако уничтожил относящиеся к ним хозяйственные постройки: бани, гаражи, сарай, огород, забор.

Также сгорел шестой дом, заброшенный и нежилой, в котором отсутствовали окна и двери. Частично строение было переоборудовано под гараж, пишет ИА ChitaMedia.

В настоящее время огонь потушен, уточняют в минприроды. Жителям, чье имущество пострадало при пожаре, предложили перебраться в село Зилово, но все отказались.

Ранее в этот же день крупный пожар случился в Чите. На улице Беговой загорелись несколько построек и сухая трава, площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м.

7 апреля в связи с природными пожарами в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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