СМИ рассказали о возможном высвобождении древних вирусов из-под льдов Арктики
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- СМИ рассказали о возможном высвобождении древних вирусов из-под льдов Арктики
Быстрое таяние льдов в Арктике может спровоцировать появление «зомби-вирусов», способных привести к новой пандемии. Об этом 8 апреля сообщила газета Daily Mail.
«Таяние вечной мерзлоты может даже привести к высвобождению древних бактерий и вирусов, которые были заморожены на протяжении тысяч лет», — говорится в материале.
Уточняется, что главную угрозу представляют собой так называемые микробы Мафусаила. Они могут оставаться в состоянии покоя в почве и в телах замороженных животных в течение десятков тысяч лет. На фоне потепления климата и таяния вечной мерзлоты возрастает риск передачи древних болезней людям.
Как указывает газета, бактерии и вирусы, замороженные в Арктике тысячи лет назад, по-прежнему могут заражать живые организмы. При этом отмечается, что риски не ограничиваются районами вечной мерзлоты, поскольку дремлющие патогены могут обнаружить также и в ледниках.
Лауреат Нобелевской премии мира, бывший советник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг 16 февраля сообщил о неготовности людей к столкновению с вирусами, которые могут находиться во льдах и вечной мерзлоте и высвобождаться по мере их таяния. Он подчеркнул, что человечество даже не знает, какие именно патогены могут обнаружиться под ледяным щитом планеты.