«Кэпиталз» имеет всё, чтобы дойти до Кубка Стэнли»

Обмен уже в ноябре этого сезона, вернувший 35-летнего датского центрфорварда Ларса Эллера по прозвищу Тигр в «Вашингтон», где он вместе с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Ко выигрывал Кубок Стэнли чуть менее семи лет назад, довершил создание «Кэпиталз» в его нынешнем виде, с огромным запасом выигрывающих Восточную конференцию.

Эллер уверенно занял место центрфорварда третьего звена, и вокруг него комфортно чувствуют себя любые края. Игра в обороне, в меньшинстве, хоккейный интеллект — конек североевропейца, и такие хоккеисты на вес золота в плей-офф. Тем более с его победным опытом в нем, как и вообще в НХЛ, в которой он стал первым датским хоккеистом, проведшим тысячу матчей.

Мы поговорили с Эллером в тренировочной раздевалке «Вашингтона», и он с удовольствием рассказал о возвращении в команду, игре тогда и сейчас с Александром Овечкиным, шутках в вашингтонской раздевалке и за ее пределами.

«Мы можем играть в сверхрезультативный хоккей, а можем — в оборонительный»

— Как вы отнеслись к новости о своем возвращении в «Вашингтон»?

— Ты играешь в свой лучший хоккей, когда чувствуешь себя комфортно за пределами льда. Когда ты ощущаешь себя в правильном месте. Обмен в «Вашингтон» стал для меня в какой-то степени возвращением домой. Привычное окружение, раздевалка, в которой столько пройдено и выиграно, масса людей, которых я знаю. Это не в такой большой степени игроки, которых с тех пор сменилось много и осталось всего несколько человек из той чемпионской команды, но много людей из клуба и персонала команды.

— А как вам нынешний «Вашингтон» в сравнении с тем?

— Двух одинаковых команд не бывает, и кое в чем они отличаются. Но убежден, что сегодняшние «Кэпиталз» имеют все качества, чтобы выигрывать один за другим раунды плей-офф и тоже дойти до Кубка Стэнли.

— Ваша роль в Кубке 2018-го была большой, а в одном эпизоде — так просто ключевой. В первом раунде после двух первых проигранных дома матчей с «Коламбусом» в третьем именно вы забили гол в овертайме. Стань счет 0:3 — скорее всего, не было бы никакого Кубка.

— Это был, скорее всего, самый важный гол в моей карьере. После него и той победы всё вдруг резко изменилось. Проиграй мы матч, стань счет в серии 0:3 — выбраться из той ситуации было бы крайне сложно, согласен. Но гол склонил чашу весов в нашу сторону, и нас стало невозможно остановить. После серии следующего раунда с «Питтсбургом», которую мы, наконец-то, выиграли, у нас появилась большая вера в себя. Мы отмели прочь сомнения, что это возможно. И взяли кубок.

— В прошлом сезоне, еще без вас, «Столичные» лишь в последнем матче попали в плей-офф, до того вообще туда не вышли. Что с «Вашингтоном» произошло в этом?

— Если сравнивать его с нашей чемпионской командой, то, возможно, в нем нет такого технического и забивного потенциала — например, хоккеиста, подобного [Евгению] Кузнецову. Но мы стали сильнее в других аспектах. Возможно, у нас теперь крепче оборона. В чем-то мы изменились, но у нас есть те же мощные и физически крепкие игроки, такие как Ови или Том Уилсон, которые могут и забивать, и припечатывать соперников силовыми приемами.

Важно, что эта команда может играть по-разному. Надо — она будет действовать агрессивно физически. Надо — на высоких скоростях. Мы можем играть в сверхрезультативный хоккей, а можем — в оборонительный, где шайб забивается мало. Этот «Вашингтон» способен перестраиваться и показывать тот хоккей, который необходим в конкретный момент против конкретного соперника. Считаю это большой нашей силой.

«Овечкин очень честен по отношению к себе»

— Овечкин-2025 — тот же, что и был?

— Время, конечно, идет, но многие детали в нем узнаю от того Ови, с которым играл раньше и был так счастлив. Он очень честен по отношению к себе. Он человек, который распространяет вокруг себя позитивный вайб. Он любит шутить, смеяться и над другими, и над собой. Находиться рядом с ним — всегда удовольствие. Я всегда говорил, что у Ови никогда в жизни не было плохого дня. По крайней мере, такое он производит впечатление. Каждый день, когда я его вижу, — самый веселый и счастливый в жизни!

— А лучшую шутку Овечкина вспомните?

— Это штуки, которые он в большей степени делает, чем говорит. Однажды он должен был улетать в отпуск. Так мы выкинули его из машины прямо на хайвее! Он шел по обочине шоссе со всеми своими сумками, ха-ха. У нас была куча историй вроде этой.

— В чем суть его характера на льду?

— Мне кажется, он очень счастлив, когда забивает, но точно так же счастлив, когда забивают его партнеры. Это легко увидеть, как он возбужден, когда у его товарищей всё получается. Для меня это главное в нем, когда Ови на льду. Но люблю и то, когда он разъяряется и начинает крушить соперников своими мощными хитами.

А как поразительно быстро он восстановился в своем возрасте после перелома в этом сезоне! Обычно, когда люди ломают ноги, они носят гипс, специальный ботинок или еще что-то. Но он этого не делал ни дня. Через два дня он уже ходил! И, когда вернулся на лед, сразу начал забивать и быстро стал собой прежним.

— Как вы считаете, было бы справедливо дать ему и другим российским хоккеистам возможность участвовать в Олимпиаде-2026 в Милане, если этому будет способствовать ситуация в мире?

— Надеюсь, в какой-то момент мы увидим всех лучших хоккеистов планеты играющими на олимпиадах, чемпионатах мира и других крупнейших турнирах. А значит, там будет и Россия.