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Дегтярев сообщил о выделении 2,8 млрд рублей на развитие адаптивного спорта в РФ

Дегтярев: в 2025 году на развитие адаптивного спорта выделено 2,8 млрд рублей
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Фото: TASS/AP/Pavel Bednyakov
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В 2025 году на развитие адаптивного спорта в РФ было выделено порядка 2,8 млрд рублей. Об этом 8 апреля сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе итогового заседания рабочей группы по подготовке к Совету при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов, создание во всех регионах самостоятельных учреждений по адаптивной физкультуре и спорту, десятикратное увеличение количества спортивных мероприятий с участием ветеранов СВО, развитие видов спорта, связанных с высокими технологиями, <...> — всё это наш приоритет на ближайшие пять лет», — сказал министр.

В свою очередь, помощник президента РФ, заместитель председателя Совета Алексей Дюмин на заседании отметил, что для успешного развития адаптивного спорта необходимо решить проблемы, связанные с доступностью спортивных объектов и их оснащенностью для занятий людей с ограниченными возможностями.

«Для того, чтобы системно и поэтапно решать эти вопросы, в первую очередь <...> необходимо провести инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры страны, в том числе по адаптивному спорту. Я хочу напомнить, что такое поручение президентом [Владимиром Путиным] было дано», — подчеркнул он, добавив, что завершить эту задачу нужно до конца 2026 года.

Кроме того, на заседании был представлен доклад с анализом состояния адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, а также основные направления их развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев за участие в подготовке доклада поблагодарил рабочую группу, профильные федеральные органы исполнительной власти, администрацию президента РФ, субъекты страны и «Народный фронт».

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В начале февраля Дегтярев посетил с рабочим визитом Тульскую область и вместе с губернатором региона открыл Кубок России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Как отметил Дегтярев, Министерство спорта системно наращивает количество соревнований для людей с ограниченными возможностями. По его словам, многие ветераны СВО после ранений становятся активными участниками адаптивного спортивного движения.

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