Шок и лепет: чем удивил зрителей финал третьего сезона «Белого лотоса»
До официального выхода финала третьего сезона сериала «Белый лотос» еще почти неделя, но мировая премьера на канале НВО уже состоялась. Новый сезон, как и прежние, был не без скандалов: из ансамбля исключили Милоша Биковича, зато взяли туда Юрия Колокольникова и дали ему очень откровенные сцены. Ради чего новинку от канала HBO стоит смотреть прямо сейчас и как на неё отреагировали звезды шоу-бизнеса — в материале «Известий». Внимание, в тексте есть спойлеры!
Чем запомнился третий сезон
Третий сезон «Белого лотоса» завершился ночью 7 апреля, но россияне увидят финал лишь неделю спустя — 14 апреля в подписке «АМЕДИАТЕКИ», сообщили «Известиям» в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Многие критики поспешили назвать этот сезон лучшим из трех, с точки зрения режиссуры и драматургии. О продлении сериала на четвертый сезон сообщили еще до премьеры третьего — в январе 2025-го.
Этот сезон отметился чередой звездных назначений и скандалов. Так, в феврале 2024 года представитель HBO сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с актером Милошем Биковичем, его место на съемочной площадке занял Юрий Колокольников. Ради этой роли последний обнажился, и впечатленные зрители потом писали на форумах: а ты видел, что русский Влад (так зовут героя Колокольникова) показал всё?
И это соответствует действительности — по меньшей мере два актера из основного каста обнажились ради третьего сезона. Криминальный авторитет Влад в исполнении Колокольникова запомнился нам и своей рубашкой с золотыми крыльями, и сценой в бассейне, и тем, что пережил кровавые события финала сезона. В интервью для «Кинопоиска» он отметил, что на съемочной площадке было много россиян, и все они были воодушевлены тем, что работали на таком проекте.
В рамках сезона актер сыграл в пяти сериях из восьми доступных. «Известия» уже направили ему запрос касаемо впечатлений от участия в одном из главных сериалов последних лет. Запрос также был отправлен Милошу Биковичу, которого из шоу убрали по политическим причинам, о чем ранее сообщала наша редакция, но продолжения эта история так и не получила.
Актерский ансамбль третьего сезона впечатляет — роли получили Лесли Бибб («Железный человек», «Законопослушный гражданин»), Сэм Рокуэлл («Луна 2112», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», Fallout) и многие другие, включая сына Арнольда Шварценеггера Патрика. Он даже назвал эту роль главной в карьере к настоящему моменту. Зато в третьем сезоне нет Дженнифер Кулидж, хотя фанаты ждали ее появления до самой последней минуты финальных титров.
Каждый сезон структура сериала развивается по одному образцу. В самом начале зрителям показывают убийство на курорте, затем время отматывается на неделю назад и в деталях рассказывается о том, какие факторы привели к кровавой развязке. Трагедийный тон и драматический нарратив в сочетании с черным юмором и сатирой публицистического звучания неизменны для каждого сезона. Везде сценарист и режиссер — Майк Уайт. Благодаря «Белому лотосу» он стал одним из самых титулованных шоураннеров за последние пять лет.
Уайт повышает ставки каждый сезон. В первом сезоне он рассказал камерную историю за шесть серий и с одним летальным исходом. Зрителей подкупили локации солнечных Гавайев, сложная химия между актерами и великолепная игра Дженнифер Кулидж. Изначально Уайт планировал ограничить сериал одним сезоном, история была завершена форматом мини-сериала. Однако человеческие пороки, которые он так умело изобличает на экране, оказались поистине бездонными. Они буквально нуждались в том, чтобы режиссер в очередной раз показал социальное неравенство на примере люксового курорта.
Во втором сезоне стало больше буквально всего — хронометраж серий вырос, их количество увеличилось до семи, появились суперзвезды типа Обри Плазы, Тео Джеймса и Майкла Империоли. Геометкой второго сезона стала Сицилия, некоторые персонажи приехали сюда сразу после отдыха на Гавайях и продолжили свои персональные сюжетные арки. В конце сезона в ходе кровавой бойни погибла целая группа лиц, включая героиню Кулидж — Таню Маккуойд-Хант, к которой зрители порядком привязались за два сезона.
Но самый шокирующий поток откровений остался на третий сезон. У этой части шоу ярко выраженный восточный колорит благодаря Таиланду и одной из самых знаменитых певиц в Азии — Лалисе Манобан, более известной как Лиса из кейпоп-группы BLACKPINK.
В третьем сезоне получают развитие истории Грега Ханта (все сезоны) и Белинды Линдси (первый сезон), в судьбу которых вплетают совершенно новых персонажей. Зрители вновь получают завуалированный комментарий о классовых различиях вкупе с остроумными диалогами об отношениях. Осторожно, спойлер: в этот раз проработка героев берет новую высоту, нам показывают, как Уолтон Гоггинс из добропорядочного и состоятельного гражданина превращается в вооруженного психопата, палящего во все стороны и закономерно заканчивающего свой жизненный путь со смертельными ранами на дне бассейна.
В сравнении со вторым сезоном, где Таня расправилась с группой мошенников, а затем неудачно выпрыгнула за борт яхты, уровень жестокости возрастает. Введенный в заблуждение герой Гоггинса хладнокровно убивает человека, чтобы тут же узнать, что это его собственный отец. В дальнейшей перестрелке гибнут и сам Рик Хатчетт, и его возлюбленная Челси. Финал сезона не уступает сериальному Гаю Ричи с его «Гангстерлендом», он снят профессионально, без сантиментов, но с тщательной проработкой каждого кадра, будто мы вновь смотрим культовую сцену из «Схватки» Майкла Манна.
Как отреагировали звезды
Критикам сезон понравился чуть больше, чем обычным зрителям: 87% и 79% соответственно на Rotten Tomatoes. Финал сезона посмотрели 6,2 млн человек. Под впечатлением оказались и сами участники съемочного процесса. Актер Джейсон Айзекс (его герой — бизнесмен-неудачник, который не нашел смелости наложить на себя руки) признался, что вся команда после просмотра заключительной серии Amor Fati («любовь к судьбе» на латыни) буквально рыдала и держалась за руки очень долгое время.
— Не знаю, из-за чего нас всех так накрыло в конце просмотра. Может, из-за того, что история в Тае завершилась, а может, потому, что история получилась такой душераздирающей, — сказал он.
По словам Патрика Шварценеггера, он рыдал из-за страшной смерти Челси в конце и для него это было новым чувством. Дело в том, что у него было странное ощущение, когда он провел так много времени с напарниками по площадке, а потом увидел, как некоторые из них умирают в кадре. Актер говорит, что просмотр оставил у него ощущение, будто все произошло на самом деле, это случилось с ним и он причастен к этому.
Майк Уайт пообещал снять по одному сезону на каждом континенте. Предполагается, что в четвертом сезоне в центре внимания могут оказаться европейские курорты, среди самых популярных претендентов названы швейцарская Ривьера, Лиссабон, Прага, Будапешт и Париж, несмотря на то, что Сицилия из второго сезона так же относится к Европе. Что касается звезд, которые вернутся: скорее всего, это будут персонажи Грег (Джон Грайс) и Белинда (Наташа Ротуэлл). По слухам, звезда третьего сезона Лесли Бибб также вернется в сериал вместе со своей подругой Мэган Фэйхи, которая сыграла Дафнию в первом сезоне.
«Белый лотос» — если не эпохальное, то как минимум значимое событие в мире сериалов. Впрочем, есть риск, что оно забудется сразу, как только в эти выходные стартует второй сезон сериала «Одни из нас» по культовой видеоигре от Нила Дракманна.