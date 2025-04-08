Суд на полгода продлил арест обвиняемому в покушении на Авраама Руссо Эльдукаеву

Московский гарнизонный военный суд на полгода продлил меру пресечения фигуранту покушения на певца Авраама Руссо Тархану Эльдукаеву. Об этом 8 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Эльдукаеву вменяют покушение на Руссо, а также организацию покушения на братьев-предпринимателей Таира и Тельмана Гуршумовых.

Адвокат Руссо Андрей Алёшкин рассказал «Известиям», что защита Эльдукаева ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, о возвращении дела прокурору, о применении залога и о прекращении уголовного дела.

Эльдукаев был задержан и арестован в октябре 2023 года. По версии следствия, в 2004 году он выступил исполнителем преступного замысла бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который в настоящее время находится в международном розыске. Эльдукаев нанял троих людей, один из которых несколько раз выстрелил в Руссо, ранив его. Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Свою вину Эльдукаев не признал.

Покушение на артиста произошло в ночь на 19 августа 2006 года рядом с его домом на улице Плющиха. Руссо получил ранения левого бедра. Артиста госпитализировали. Он уже много лет занимается лечением травм после покушения. Он перенес уже несколько операций, но старые травмы периодически напоминают о себе. На обследовании в марте 2023 года выяснилось, что перенесенная артистом год назад операция по шунтированию вены для восстановления циркуляции крови оказалась успешной.

В ноябре 2022 года присяжные признали виновными фигурантов по делу о покушении на Руссо Виталия Джуру, Алексея Трясникова и Михаила Демкина. Им предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и «Пособничество покушению на убийство».

28 октября 2024 года стало известно, что было прекращено уголовное преследование фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году Владимира Шестопалова. Отмечалось, что суд принял такое решение в связи с истечением срока давности. Басманный суд Москвы арестовал Шестопалова по делу о похищении Руссо в начале сентября 2024 года. До задержания фигурант несколько лет находился в федеральном розыске. В ходе очной ставки певец опознал Шестопалова.

22 октября 2024 года Мосгорсуд продлил арест еще одному соучастнику похищения Руссо — Тархану Эльдукаеву — до 25 января 2025 года. Он был задержан и арестован правоохранителями в октябре 2023 года. Мужчине предъявили обвинение по статьям о похищении человека и покушении на убийство.