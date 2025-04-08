Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль, в результате два мирных жителя пострадали. Об этом 8 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«От удара FPV-дрона по автомобилю ранена семейная пара. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча», — написал он.
Он также добавил, женщина была ранена в области грудной клетки, левого бедра и брюшной полости.
По словам Гладкова, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, из-за атаки украинских боевиков автомобиль получил повреждения.
В этот же день Гладков сообщил, что трактор подорвался на мине во время полевых работ в Белгородской области, водитель получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью.