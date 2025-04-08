В Приморье обнаружили тело провалившегося под лед реки Уссури мужчины
В Кировском районе Приморского края обнаружено тело мужчины, провалившегося под лед реки Уссури в конце марта. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале во вторник, 8 апреля.
«Тело погибшего было обнаружено примерно в 150 м от места провала ниже по течению и было передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА PrimaMedia, трагедия произошла 28 марта на Уссури в районе поселка Горные Ключи. Примерно в 30 м от берега под лед реки провалились двое мужчин. Поиски второго погибшего еще продолжаются.
Согласно данным МЧС на 8 апреля, акватория Приморья почти освободилась ото льда, остаточный ледостав сохраняется на ряде объектов в северных районах региона. Спасатели предупреждают, что выход на лед сейчас категорически запрещен и может привести к гибели.