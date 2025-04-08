Пенсионерка погибла при пожаре в частном жоме в Красноярске
В Красноярске в результате пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел накануне вечером, 7 апреля, на улице Линейной. Загорелся одноэтажный кирпичный дом.
«Огонь повредил домашние вещи на площади 40 кв. м. Внутри дома обнаружено тело 67-летней женщины», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в тушении были задействованы 17 человек и четыре единицы техники. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.
2 апреля пожар случился в частном доме в городе Заозерный Красноярского края. В результате погибли двое взрослых мужчин и 12-летний мальчик. СК возбудил уголовное дело.