Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гуево в Курской области
Мир
В МИД Молдавии надеются начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Мир
Глава МИД Венгрии отметил провал санкционной политики ЕС против РФ
Общество
В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору
Мир
МИД Сирии принял решение о смене посла в Москве
Мир
В Венгрии заявили о выходе строительства АЭС «Пакш-2» на пик
Общество
Мишустин сообщил о росте в РФ спроса на электричество в последние пять лет
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Мир
Польша готова организовать логистическое обеспечение перемирия на Украине
Мир
Мошенники украли у военных ВСУ и волонтеров $267 тыс. на закупках БПЛА
Мир
Китай инициирует спор в ВТО из-за пошлин США
Мир
Прокуратура Стамбула может потребовать до трех лет тюрьмы для 139 протестующих
Пресс-релизы
В Москве прошел 15-й Российский форум по управлению интернетом
Мир
Кандидат в президенты Польши назвал помощь Украине незаконной и опасной
Мир
Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Пенсионерка погибла при пожаре в частном жоме в Красноярске

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Красноярске в результате пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел накануне вечером, 7 апреля, на улице Линейной. Загорелся одноэтажный кирпичный дом.

«Огонь повредил домашние вещи на площади 40 кв. м. Внутри дома обнаружено тело 67-летней женщины», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в тушении были задействованы 17 человек и четыре единицы техники. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

2 апреля пожар случился в частном доме в городе Заозерный Красноярского края. В результате погибли двое взрослых мужчин и 12-летний мальчик. СК возбудил уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025