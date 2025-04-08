Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 27
В результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике погибли 27 человек. Об этом 8 апреля сообщает El Democrata Multimedios со ссылкой на директора Центра по чрезвычайным ситуациям (COE) Хуана Мануэль Мендеса.
«Число погибших после обрушения части конструкции ночного клуба Jet Set увеличилось до 27», — указано на странице издания в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Уточняется, что 134 человека пострадали в результате происшествия, они были доставлены в медучреждения. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно ранее в этот день. Причину обрушения крыши ночного клуба пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренги Рубби Перес.