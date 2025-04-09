Прусский шаг

Восточная Пруссия стала первой немецкой провинцией куда ступила нога советского солдата, — это произошло осенью 1944 года. Тогда же началась подготовка к решающим битвам 1945 года, одной из которых должен был стать штурм Кенигсберга.

Маршал Александр Василевский писал в мемуарах: «Восточно-прусскую группировку гитлеровцев нужно было разгромить во что бы то ни стало, ибо это освобождало армии 2-го Белорусского фронта для действий на основном направлении и снимало угрозу флангового удара из Восточной Пруссии по прорвавшимся на этом направлении советским войскам».

Во время Восточно-Прусской операции немцы были рассечены на три группировки войск: в Кенигсберге, на Земландском полуострове и юго-западнее Кенисберга (так называемая хейсльбергская группировка). Причем последняя вскоре была уничтожена. Началась подготовка к штурму Кенисберга.

Штурм Кенигсберга

Ставка требовала начать штурм города не позднее 28 марта, однако маршал Василевский сумел настоять на переносе срока с целью лучшей подготовки. К штурму привлекались войска 11-й гвардейской, 43-й и 50-й армий общей численностью более 106 тыс. человек. Их действия поддерживали 634 танка и самоходных артиллерийских установок.

39-я армия действовала против земландской группировки противника. Привлекались и силы Дальней авиации в лице 18-й воздушной армии. Фронт получил орудия большой и особой мощности калибром до 305 мм, включая и морские железнодорожные пушки. Всего фронт насчитывал до 5 тыс. орудий.

К бою готовились штурмовые группы (примерный состав отряда: стрелковая рота в 50–60 человек), усиленная одним-двумя 45 миллиметровыми противотанковыми орудиями, двумя 76-миллиметровыми орудиями полковой артиллерии образца 1927 или 1943 года, одним-двумя 76-миллиметровыми дивизионными орудиями ЗИС-3, одной 122-миллиметровой гаубицей М-30, одним-двумя танками (или самоходными артиллерийскими установками), взводом станковых пулеметов, взводом 82-миллиметровых батальонных минометов, отделением (взводом) саперов и отделением (взводом) огнеметчиков). Такой штурмовой отряд делился на группы: атакующую (20–26 стрелков, автоматчиков, ручных пулеметчиков, огнеметчиков и саперов), закрепления (8–10 стрелков, взвод станковых пулеметов, 1–2 орудия и отделение саперов), огневую (артиллерийское подразделение, минометы, танки и/или СУ) и резерва (10–15 стрелков, несколько пулеметов и 1–2 орудия).

Таким образом, штурмовой отряд состоял как бы из двух частей: одна активно шла вперед (атакующая группа) и имела легкое вооружение, а вторая обеспечивала артподдержку. И только при взятии особых объектов (например, фортов) использовались другие средства: артиллерия большой мощности, САУ крупных калибров, авиация и т.п. Но непосредственно в атаку шли именно стрелковые роты. Химики готовили огнеметы и зажигательно-дымовые смеси.

Командный состав на сделанном макете Кенигсберга выверял пути движения стрелковых дивизий и отрабатывал планы штурма. Ныне он находится в экспозиции Калининградского областного историко-художественного музея.

Маршал Василевский вспоминал: «План разгрома Кенигсбергской группировки состоял в том, чтобы мощными концентрированными ударами с севера и юга по сходящимся направлениям рассечь гарнизон Кенигсберга и штурмом овладеть городом. Чтобы сковать силы земландской группировки врага, из района Кенигсберга планировался вспомогательный удар в западном направлении... Нам были известны все детали обороны. На абсолютно точном макете города командиры всех степеней шаг за шагом отработали план штурма. Исключительно большую работу провел штаб фронта во главе с генерал-полковником А.П. Покровским. Войска тренировались в отбитых у врага дотах, рвах и траншеях, изучая тактику уличных боев».

Знаменитые форты

Основу обороны Кенисберга составляли форты, построенные во второй половине ХIХ века. Мощь и крепость этих сооружений до сих пор производят впечатление. Гарнизон составлял пять пехотных дивизий, а также много мелких частей, включая подразделения Фольксштурма.

С начала апреля шло артиллерийское подавление обороны противника и разминирование минных полей. 5 апреля прошла разведка боем.

6 апреля после мощного огневого удара начался штурм. Во второй половине дня небо над Кенисбергом затмили советские самолеты. К вечеру 6 апреля единой системы обороны немцев, по сути, уже не было. Немцы отчаянно контратаковали.

7 апреля штурм продолжился, брались новые форты, освобождались городские кварталы.

В этот день было совершено более 4,7 тыс. самолето-вылетов. В ночь на 8 апреля — еще 1,8 тыс.

8 апреля Василевский поставил ультиматум о сдаче немцев в плен, который был отклонен. В течении дня были захвачены порт, железнодорожный узел города и промышленные объекты. Во второй половине дня войска 11-й гвардейской армии форсировали реку Прегель и в районе Амалиенау соединились с частями наступавшей с севера 43-й армии.

Гарнизон Кенигсберга был отрезан от земландской группировки. Попытки немцев прийти на помощь осажденным были отражены.

9 апреля бои продолжились, остатки немецких войск были окружены в разных частях города. Враг начал сдаваться в плен. Вечером комендант Кенисберга генерал Ляш отдал приказ прекратить сопротивление и сдался в плен. Приказ Гитлера «защищать город до последнего солдата и патрона» выполнен не был.

Сводка Советского Информбюро от 9 апреля гласила:

«Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боев завершили разгром Кенигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсберг — стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море».

За день боев к восьми вечера войска фронта взяли в плен свыше 27 тыс. немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и военного имущества.

10 апреля были зачищены последние узды сопротивления. На башне «Дона» (ныне музей Янтаря) был поднят красный флаг.

Медаль за город Кенигсберг

В своих мемуарах генерал Ляш вспоминал: «Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались стойко, но русские превосходили нас силами и брали верх. Они сумели скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное применение которых разрушило укрепление крепости и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий город изменил свой вид. Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро падет. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кенигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кенигсберга — это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке».

По итогам боев было захоронено 33 778 трупов немцев, основная часть которых составляли военнослужащие и фольксштурмисты. Взято в плен непосредственно в Кенигсберге, по данным 3-го Белорусского фронта, 70 546 человека. Трофеями в городе и его пригородах стали свыше 3,5 тыс. орудий и минометов, около 130 самолетов и 90 танков, множество автомашин, тягачей и тракторов, большое количество различных складов со всевозможным имуществом.

Наши потери за декаду 1–10 апреля 1945 года составили 18 064 человека, из которых 215 пропали без вести и погибло 3506 человек. Победа в битве за Кенигсберг была достигнута не числом, а умением.

19 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга», ее получат 739 тыс. военнослужащих. Причем эта медаль была именно за взятие города-крепости.

В дальнейшем была разгромлена и земландская группировка немцев, 25 апреля был взят порт и крепость Пиллау (ныне Балтийск), 8 мая была зачищена коса Фрише-Нерунг (Балтийская коса), 9 мая последние немцы сдались в плен. Группа армий «Север», начавшая 22 июня 1941 года через Советскую Прибалтику наступление на Ленинград, прекратила свое существование.

На конференции в Потсдаме летом 1945 года было принято решение ликвидировать эту цитадель немецкого милитаризма. Северная часть восточной Пруссии с городом Кенигсберг отошла Советскому Союзу, южная — Польше. 7 апреля 1946 года была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР.

Автор — военный историк

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