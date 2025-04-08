Реклама
Прямой эфир
Спорт
Дегтярев сообщил о выделении 2,8 млрд рублей на развитие адаптивного спорта в РФ
Происшествия
Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Горловку в ДНР
Мир
В Институте стран СНГ сообщили об интенсивной борьбе против всего русского в Латвии
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гуево в Курской области
Мир
Премьер-министр Литвы не поддержал ужесточения санкций в отношении россиян
Мир
В МИД Молдавии надеются начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Общество
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
Общество
В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору
Общество
Литовского политика Алманиса внесли в список террористов и экстремистов в РФ
Экономика
Аналитик спрогнозировала снижение дефицита бюджета РФ
Общество
Мишустин сообщил о росте в РФ спроса на электричество в последние пять лет
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Общество
Синоптик опровергла возможность снегопада в Москве летом
Наука и техника
СМИ рассказали о возможном высвобождении древних вирусов из-под льдов Арктики
Мир
Кандидат в президенты Польши назвал помощь Украине незаконной и опасной
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Россиян предупредили о клонирующих аккаунты мошенниках

В Роскачестве предупредили о клонировании мошенниками аккаунтов в соцсетях
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Клонирование аккаунта в соцсетях является одним из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы украсть личные данные. Об этом предупредили в Центре цифровой экспертизы Роскачества во вторник, 8 апреля.

«Мошенники собирают из вашего профиля всю доступную информацию, такую как имя, фотографии и другое содержимое профиля, и дублируют ее в новый профиль. Как правило, жертвы узнают об этом не напрямую, а от друзей или знакомых, получивших подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи», — рассказали в Центре в беседе с Lenta.Ru.

Иногда мошенники даже сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать клон для обмана.

Эксперты рекомендовали периодически проверять свой профиль на наличие двойника.

«Введите имя и фамилию в строку поиска на платформе и внимательно просмотрите результаты. Если обнаружите подозрительные аккаунты, дублирующие ваш, сразу же сообщите об этом в службу поддержки», — сказали в Роскачестве.

Руководитель Центра Сергей Кузьменко уточнил, что защита учетной записи от клонирования в первую очередь предполагает контроль видимости профиля, потому что этой угрозе подвержены именно наполненные информацией аккаунты.

«Важно усилить настройки конфиденциальности аккаунта и сократить круг лиц, которые могут просматривать ваш профиль и публикации. Ограничив видимость только для друзей, вы снизите вероятность того, что мошенники получат доступ к информации, необходимой им для клонирования профиля», — рекомендовал Кузьменко.

По словам экспертов, получив доступ в соцсети к списку друзей, мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести деньги или предлагают перейти по опасным ссылкам. Кроме того, злоумышленники могут разместить провокационный комментарий, а затем шантажировать жертву взамен на его удаление.

В Роскачестве рекомендовали первым делом сообщить о клоне в службу поддержки сервиса, а затем разослать предупреждение всем своим контактам.

Тревожные звонки: Путин заявил о недопустимых масштабах мошенничества в РФ
Какие меры кабмин и ЦБ предлагают для защиты граждан от киберпреступников

Ранее в этот день руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин рассказал «Известиям», что в России может сократиться число схем мошенников. На это может повлиять новый закон о противодействии телефонному мошенничеству, считает он.

В этот же день глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что возможностью установить самозапрет на кредитование воспользовались почти 9 млн россиян, сообщает 360.ru. Она отметила, что это показатель за период, который лишь немного превышает один месяц, передает RT.

Сервис с возможностью запретить выдачу кредитов самому себе заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта. У тех, кто подал такое заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать человеку в случае заявки на кредитование. При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025