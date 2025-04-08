Россиян предупредили о клонирующих аккаунты мошенниках

Клонирование аккаунта в соцсетях является одним из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы украсть личные данные. Об этом предупредили в Центре цифровой экспертизы Роскачества во вторник, 8 апреля.

«Мошенники собирают из вашего профиля всю доступную информацию, такую как имя, фотографии и другое содержимое профиля, и дублируют ее в новый профиль. Как правило, жертвы узнают об этом не напрямую, а от друзей или знакомых, получивших подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи», — рассказали в Центре в беседе с Lenta.Ru.

Иногда мошенники даже сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать клон для обмана.

Эксперты рекомендовали периодически проверять свой профиль на наличие двойника.

«Введите имя и фамилию в строку поиска на платформе и внимательно просмотрите результаты. Если обнаружите подозрительные аккаунты, дублирующие ваш, сразу же сообщите об этом в службу поддержки», — сказали в Роскачестве.

Руководитель Центра Сергей Кузьменко уточнил, что защита учетной записи от клонирования в первую очередь предполагает контроль видимости профиля, потому что этой угрозе подвержены именно наполненные информацией аккаунты.

«Важно усилить настройки конфиденциальности аккаунта и сократить круг лиц, которые могут просматривать ваш профиль и публикации. Ограничив видимость только для друзей, вы снизите вероятность того, что мошенники получат доступ к информации, необходимой им для клонирования профиля», — рекомендовал Кузьменко.

По словам экспертов, получив доступ в соцсети к списку друзей, мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести деньги или предлагают перейти по опасным ссылкам. Кроме того, злоумышленники могут разместить провокационный комментарий, а затем шантажировать жертву взамен на его удаление.

В Роскачестве рекомендовали первым делом сообщить о клоне в службу поддержки сервиса, а затем разослать предупреждение всем своим контактам.

Ранее в этот день руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин рассказал «Известиям», что в России может сократиться число схем мошенников. На это может повлиять новый закон о противодействии телефонному мошенничеству, считает он.

В этот же день глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что возможностью установить самозапрет на кредитование воспользовались почти 9 млн россиян, сообщает 360.ru. Она отметила, что это показатель за период, который лишь немного превышает один месяц, передает RT.

Сервис с возможностью запретить выдачу кредитов самому себе заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта. У тех, кто подал такое заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать человеку в случае заявки на кредитование. При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.