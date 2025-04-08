СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о терроризме по факту атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на высоковольтную линию в Курской области 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — указано в Telegram-канале СК.
По данным следствия, нападение на энергообъект было целенаправленным. Отмечается, что атака дрона привела к отключению линии электропередач.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению», — подчеркнули в Следственном комитете.
Об атаке на высоковольтную линию в Курской области 7 апреля сообщило Минобороны РФ ранее в тот же день. Незадолго до удара по этому энергообъекту ВСУ также атаковали подстанцию подстанцию 35кВ «Новогорьевка» в Запорожской области — там дрон повредил решетку трансформатора.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.