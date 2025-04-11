От спутников — до дронов

Космическая отрасль сегодня — один из ключевых драйверов для обеспечения технологического лидерства. Среди перспективных направлений в этой сфере — создание бесшовного операционного пространства, или бесшовного неба.

Это новейшая технология, которая обеспечивает бесперебойный обмен информацией между воздушными и наземными объектами. Спектр ее применения обширен. Речь, в частности, об обеспечении транспортной логистики, анализе климатических изменений для предотвращения катастроф, использовании роботизированных и беспилотных систем в различных отраслях, воздушной ретрансляции, навигации, широкополосном доступе в интернет на подвижных объектах, таких как самолеты, морские и речные суда и не только.

Бесшовное операционное пространство при условии повсеместной интеграции позволит обеспечить такую среду, где все системы связи работают бесперебойно. В работу над проектом сегодня включены ведущие профильные организации страны.

В архитектуру бесшовного неба войдут космические системы, которые включают в себя, в частности, геостационарные, средне- и низкоорбитальные спутники, системы организации воздушного движения, управления беспилотными летательными аппаратами, воздушной ретрансляции, а также наземные телекоммуникационные сети, потребители и центры управления обработки информации.

Кроме того, взаимодействие космического, воздушного и наземного сегментов связи решает проблему с задержками передачи сигналов — с точки зрения человека они будут мгновенными. По сути, не важно, какая из перечисленных систем при коммуникации будет отправляющей, а какая принимающей сигнал стороной, будет она находиться в движении или совершенно стабильна, — связь не прервется как за счет того, что в единую структуру будут интегрированы космические, воздушные и наземные системы, так и за счет оптимального состава и расположения космических аппаратов на орбите и наземных станций на земле.

Отличительная особенность проекта — отсутствие необходимости создавать с нуля спутниковую систему для так называемой настройки бесшовного неба. Предлагается гибкая методика формирования сервиса и внедрения технологии с использованием и развитием уже существующих систем, что позволит существенно сократить сроки и серьезно снизить финансовые затраты.

Задача кооперации с участием МАИ — сформировать новую технологическую среду для реализации проекта бесшовного операционного пространства. Главный принцип решения — постоянное взаимодействие участников кооперации с потенциальными потребителями космических услуг в рамках единой цифровой среды.

Основные задачи, которые решаются в рамках проекта по созданию бесшовного операционного пространства, — это согласование единых протоколов обмена данными, оптимизация орбитальных группировок как по составу, так и по траектории движения и взаимному расположению космических аппаратов, межспутниковая связь, интеграция взаимодействия космических аппаратов, беспилотных систем и наземного оборудования.

В рамках взаимодействия проводятся регулярные встречи, направленные на формирование концепции реализации, ключевых технологий и сервисов, стратегии развития проекта.

Среди ближайших приоритетных задач — апробация перспективных технологических решений связи для потенциального применения в рамках проекта «Бесшовное операционное пространство» для БПЛА, наземной, морской робототехники, рынка интернета вещей.

Сегодня МАИ выступает в роли организатора, исследовательского центра, который выполняет работы и привлекает ресурсы во взаимодействии с вузами, научными и индустриальными партнерами.

Создание технологической среды предполагает в том числе воспитание поколения инженеров будущего — лидеров изменений, способных эффективно решать возникающие задачи и оказывать непосредственное влияние на формирование космической отрасли в будущем.

Эти задачи решаются при проведении работ, включая повышение мотивации студентов за счет участия в решении новых перспективных задач, внедрение новых подходов к образованию, — более плотную интеграцию с производственной деятельностью и применение подходов, ориентированных на практическую деятельность.

Автор — ректор МАИ

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