Собянин рассказал о масштабном благоустройстве в столице
В рамках городской программы по благоустройству планируется обновить более 700 улиц Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Это второй этап нашей стратегии развития Москвы до 2040 года. Всего планируем комплексно благоустроить больше 3000 улиц за пределами исторического центра», — отметил градоначальник.
Особое внимание будет уделено трем вылетным магистралям: Профсоюзной улице, Волгоградскому проспекту и Щелковскому шоссе. В планах также работы на Новорязанском и Осташковском шоссе, улицах Бутырская и Дубнинская.
В Пресненском районе запланированы работы по благоустройству Мантулинской улицы. На проспекте Академика Сахарова будет проложена трамвайная линия, а рядом с главным входом ВДНХ появится третий трамвайный путь.
Большая часть работ пройдет за пределами центра города.
В прошлом году в Москве уже были обновлены 667 улиц и 10 крупных объектов в центре города, включая Кадашёвскую набережную, переулки у Цветного бульвара, Комсомольский проспект, территории у главного здания МГУ, набережные Яузы. Также была проложена новая трамвайная линия и проведено комплексное благоустройство на улице Сергия Радонежского и площади Рогожской Заставы.