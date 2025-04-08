Автоэксперт перечислил минусы матового покрытия кузова
Матовое покрытие кузова требует особого ухода, поскольку оно более «капризное», чем у глянцевых автомобилей. Об этом 8 апреля рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.
«Основное отличие матового окраса от классического глянцевого заключается в особенностях самого лака. Матовые поверхности имеют специальную структуру, благодаря которой свет рассеивается равномерно, создавая эффект мягкости и приглушенности цвета. Это выглядит невероятно стильно, однако именно такая структура делает матовую краску менее устойчивой к повреждениям», — цитирует Смита «Российская газета».
Специалист объяснил, что матовые покрытия не поддаются полировке — это процедура приведет к появлению блестящих пятен. Мелкие царапины или потертости можно устранить только путем окраса всего элемента. При этом матовый окрас кузова также чувствителен к загрязнениям, как и глянец.
Матовую машину необходимо мыть чаще, чем обычную, и использовать мягкие губки и особые шампуни, чтобы не повредить защитный слой. Чтобы сохранить автомобиль с таким покрытием, рекомендуется защитить кузов виниловой или полиуретановой пленкой, посоветовал эксперт.
4 апреля автоэксперт Алексей Крюков рассказал, что перекрашивать кузовные детали автомобиля из-за мелких сколов и царапин не стоит по ряду причин. При продаже автомобиля это вызовет вопросы у потенциального покупателя, который заподозрит продавца в сокрытии участия машины в ДТП. При этом с родной краской цена машины на «вторичке» выше.