Умерла первооткрывательница кометы Чурюмова-Герасименко
Первооткрывательница кометы Чурюмова-Герасименко, астроном Светлана Герасименко умерла в возрасте 80 лет. Об этом 8 апреля сообщили в Институте астрофизики Национальной академии наук (НАН) Таджикистана.
«На 81-м году жизни скончалась выдающийся ученый, первооткрыватель кометы 67P/Чурюмова-Герасименко Светлана Ивановна Герасименко», — указано на странице учреждения в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
В институте отметили, что Герасименко была одним из самых выдающихся астрономов СССР и Таджикистана. Ее смерть стала большой утратой для науки, подчеркнули в НАН.
Герасименко родилась 23 февраля 1945 года в селе Барышевка Украинской ССР. Во время научной экспедиции в сентябре 1969 года она вместе с советским астрономом Климом Чурюмовым открыла ранее неизвестную комету. Небесное тело получило название в честь своих первооткрывателей.