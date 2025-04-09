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Сергунина рассказала о росте числа участников программы «Сделано в Москве»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Благодаря участию в программе «Сделано в Москве» столичные производители в I квартале реализовали своих товаров на сумму 350 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Проект объединил уже свыше семи тысяч предпринимателей. За последний год количество товаров на сайте „Сделано в Москве“ выросло на треть — до 34 тысяч позиций. Это предметы интерьера, продукты питания, игрушки, косметика и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

Как подчеркнула Сергунина, с начала года онлайн-шоурум привлек порядка 700 тыс. посетителей, большинство из которых интересовались одеждой, обувью и аксессуарами. Пользователи переходят на товарные карточки, которые ведут на страницы интернет-магазинов, где можно совершить покупку. Около 70% всех продаж с января пришлось на маркетплейсы.

Программа расширяет свое присутствие не только за счет активного продвижения на онлайн-площадках, но и благодаря участию в городских событиях. Например, к экосистеме присоединились бренды, представлявшие свои коллекции на Московской неделе моды. Сейчас это направление — одно из самых многочисленных, и к нему относится каждый седьмой резидент проекта.

Одним из успешных проектов стал «Маркет волшебства», который работал в рамках проекта «Зима в Москве» с 20 декабря по 28 февраля. В семи павильонах было реализовано более 50 тысяч товаров столичных производителей.

Кроме того, у программы есть своя фирменная торговая сеть — пять офлайн-магазинов.

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