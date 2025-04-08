Небензя назвал скопления ВСУ и западных инструкторов законными целями для РФ

Скопления войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных инструкторов являются законными целями для России. Об этом 8 апреля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации по украинскому конфликту.

«Настоятельно рекомендуем всем мирным жителям держаться как можно дальше от мест скполения групп украинских или западных военных, поскольку удар по такой абсолютно легитимной военной цели может быть нанесен в любой момент», — отметил он.

Он подчеркнул, что причиной гибели гражданского населения в Кривом Роге стали непрофессиональные действия украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, данный инцидент стал формальным поводом для созыва заседания.

Постпред РФ подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает размещать системы ПВО в жилых районах городов государства.

Кроме того, Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по украинскому конфликту, однако подчеркнул, что Москва не позволит использовать процесс переговоров в интересах укрепления военного потенциала Киева.

Министерство обороны России 4 апреля сообщило об ударе Вооруженных сил (ВС) РФ по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога. По данным ведомства, в результате могли быть уничтожены до 85 солдат и офицеров иностранных государств. Отмечалось, что украинская армия также потеряла до 20 единиц автотехники.