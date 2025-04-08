В Турции решили отказаться от запрета на экспорт лимонов
Турецкие власти решили отказаться от запрета на экспорт лимонов за рубеж. Об этом 8 апреля сообщил министр торговли страны Омер Болат.
«Временное ограничение на экспорт лимонов снято, и динамика цен на внутреннем рынке будет тщательно отслеживаться, а проверки продолжатся в предстоящий период» — приводит его слова телеканал A Haber.
Уточняется, что Болат встретился с фермерами, депутатами и экспертами в торговле. На встрече они обсудили требования, которые необходимо предпринять для обеспечения баланса между спросом и предложением, а также безопасности поставок на рынке.
«Как правительство мы продолжим защищать и поддерживать наших фермеров, производителей, экспортеров, торговцев и потребителей», — подытожил министр торговли Турции.
7 апреля стало известно, что Турция приостановит экспорт лимонов из-за заморозков, ударивших по южным провинциям страны. В министерстве торговли страны пояснили, что решение было принято в координации с министерством сельского и лесного хозяйства для сохранения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.