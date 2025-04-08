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В Турции решили отказаться от запрета на экспорт лимонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Турецкие власти решили отказаться от запрета на экспорт лимонов за рубеж. Об этом 8 апреля сообщил министр торговли страны Омер Болат.

«Временное ограничение на экспорт лимонов снято, и динамика цен на внутреннем рынке будет тщательно отслеживаться, а проверки продолжатся в предстоящий период» — приводит его слова телеканал A Haber.

Уточняется, что Болат встретился с фермерами, депутатами и экспертами в торговле. На встрече они обсудили требования, которые необходимо предпринять для обеспечения баланса между спросом и предложением, а также безопасности поставок на рынке.

«Как правительство мы продолжим защищать и поддерживать наших фермеров, производителей, экспортеров, торговцев и потребителей», — подытожил министр торговли Турции.

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7 апреля стало известно, что Турция приостановит экспорт лимонов из-за заморозков, ударивших по южным провинциям страны. В министерстве торговли страны пояснили, что решение было принято в координации с министерством сельского и лесного хозяйства для сохранения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

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