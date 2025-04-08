МИД Сирии принял решение о смене посла в Москве
Министерство иностранных дел Сирии приняло решение о смене посла в Москве, бывший глава дипмиссии Башар аль-Джаафари будет отозван на работу в центральный аппарат дипведомства. Об этом 8 апреля сообщил источник «Известий».
При этом, кто станет новым послом, пока не известно, указал источник.
Ранее в этот день СМИ сообщали о смене посла, связывая это с «дипломатическими перестановками». Посольство Сирии в Москве подтвердило эту информацию, однако впоследствии в дипмиссии заявили, что соцсети посольства были взломаны, и подтверждения о смене посла нет.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал усилия руководства Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране. Российский лидер подтвердил готовность РФ развивать практическое взаимодействие с руководством страны по всем вопросам повестки в целях укрепления отношений двух стран.
Глава МИД России Сергей Лавров в декабре прошлого года заявил, что РФ заинтересована в диалоге с новыми властями Сирии. Москва планирует обсуждать не только вопросы безопасности, но и региональную повестку дня, добавил он