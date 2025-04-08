Член Союза кинематографистов России Махкамов умер на 82-м году жизни
Член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Махкамов умер в возрасте 81 год. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщили в пресс-службе союза.
Уточняется, что Махкамов ушел из жизни накануне, 7 апреля.
Председатель Московской областной организации ООО «Союз кинематографистов России» Сергей Русаков вспомнил о совместной работе с Махкамовым над документальным фильмом-байопиком о первом президенте Республики Абхазия Владиславе Ардзинбе.
«Мне посчастливилось работать с ним, он пригласил меня стать режиссером этого фильма; мы год собирали материал, спорили, отвергали варианты сценария, утверждали новые. Он не просто компоновал факты об Ардзинбе, но вникал в каждый поворот его непростой судьбы, соотнося его с общей обстановкой в России, на Кавказе и в мире», — приводятся его слова в сообщении.
Прощание с Махкамовым пройдет 10 апреля в похоронном доме «Хованский».
Махкамов родился 16 июня 1943 года. В 1965 году он окончил факультет русского языка и литературы Душанбинского педагогического института им. Т.Г. Шевченко. Работал в разные годы преподавателем и журналистом. Выступал сценаристом таких известных картин, как «Заложник», «Хромой дервиш», а также детской музыкальной сказки «Маленький мститель».