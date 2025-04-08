Политолог усомнился в сохранении статуса украинскими беженцами

Вопрос о судьбе украинских беженцев после окончания конфликта непростой. Такое мнение политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин высказал во вторник, 8 апреля.

Накануне издание Euractiv написало, что правовой статус украинских беженцев в странах Европейского союза (ЕС) может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкретного плана, позволяющего им остаться по завершении конфликта на Украине, сообщает 360.ru.

Отмечается, что в феврале 2022 года начала действовать Директива ЕС о временной защите (TPD), которая позволяла украинцам жить и работать в европейских странах, передает RT. Однако в связи с продолжающимися переговорами о прекращении огня эта инициатива может быть отменена.

«Честно говоря, я не знаю, что будет ожидать беженцев, какие конкретно решения примут в Европе. Между прочим, эти решения могут разниться между странами — все-таки они остаточный суверенитет сохраняют, но, я думаю, и в самой Европе толком не знают, что будут делать, тем более что решения могут принимать, когда настанет момент, не те политические силы, которые сейчас находятся у власти, а другие», — поделился Жарихин в беседе с Lenta.Ru.

По мнению политолога, тот статус, который беженцы имели до последнего времени, они не сохранят, потому что в Европе уже не наблюдается такой активной солидарности с Украиной, как раньше.

«Со временем она будет еще больше уменьшаться, так как, кроме всего прочего, явно совершенно экономическое положение стран Европы будет ухудшаться, а вместе с ухудшением экономического положения стран, а, значит, и жителей, будет меняться отношение к мигрантам, в том числе и к украинским беженцам», — заключил эксперт.

Директор Ассоциации жилищных компаний Северной Германии (VNW) Андреас Брайтнер 5 марта заявил, что в ФРГ ожидают нового массового потока украинских беженцев в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву. По его предположению, большинство беженцев приедут именно на север ФРГ, поскольку за три года там уже сформировалась украинская диаспора.