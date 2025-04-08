Украина и Бельгия обсудили запуск совместного производства вооружений
Украина и Бельгия обсудили возможность совместного производства вооружений в ходе визита бельгийского премьера Барта Де Вевера. Об этом 8 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня же на Украине вместе с премьер-министром Бартом Де Вевером представители десяти бельгийских оборонных компаний. Мы говорили о совместном производстве оружия и об инвестициях в производство на территории Украины — это то, что будет работать на всю Европу. Сегодня есть три соглашения с бельгийскими производителями», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Украинский лидер также выразил европейскому коллеге благодарность за новый оборонный пакет в размере €1 млрд.
В этот же день министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова организовать логистическое обеспечение перемирия на Украине. Он также напомнил, что через Польшу на территорию Украины поступает около 95% военной помощи, поставляемой странами Запада.