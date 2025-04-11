Россияне рассказали о профессиях мечты своих детей

Маленькие россияне мечтают стать учителями, IT-специалистами и врачами. Более того, 42% родителей уже копят или планируют начать копить на образование своих детей. Об этом говорится в исследовании компаний «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру», с которым ознакомились «Известия» 11 апреля.

Согласно проведенному исследованию, 17% опрошенных детей в России мечтают стать IT-специалистами или робототехниками (в 2024 году этот показатель составлял 15%), 13% хотят стать врачами (в 2024 году — 9%), а 10% стремятся к творческим профессиям, таким как художник или дизайнер (6% в 2024 году). Также 9% детей высказали желание стать блогерами (4% в 2024 году), а 6% — водителями.

Юридическая сфера, работа в полиции и профессия учителя интересуют по 5% российских детей (так же, как и в прошлом году). Немного меньше, 4%, детей мечтают о карьере, связанной с путешествиями, актерством, научной деятельностью или военной службой. 3% респондентов хотят посвятить себя музыке, моде, дизайну, авиации или поиску пропавших людей. О профессии космонавта мечтают 2% детей.

Большинство россиян (87%) поддерживают профессиональные мечты своих детей. Лишь 13% респондентов не одобряют выбор своих сыновей и дочерей (в 2024 году — 9%). При этом мужчины и женщины единодушны в своих ответах на этот вопрос.

20% участников опроса сообщили, что уже откладывают деньги на образование своих детей (в прошлом году — 22%). Еще 22% планируют начать копить в будущем (20% в 2024 году), а 58% не собираются делать накопления на эту цель. Мужчины чаще, чем женщины, заявляют о том, что занимаются накоплениями: 23% против 17% (в прошлом году — 26% против 20%).

«Накануне Дня космонавтики нам было любопытно выяснить, кем видят себя маленькие россияне. Результаты проведенного нами исследования демонстрируют желание родителей помочь детям воплотить свои мечты в жизнь», — подытожил вице-президент Сбербанка, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.

В январе сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин составляет финансовый план на год. Об этом говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 45% респондентов рассказали, что планируют ежемесячные расходы и доходы, оставляя за собой право корректировать стратегию в течение года.