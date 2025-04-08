Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 18
Число жертв в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 18, еще 121 человек пострадал. Об этом 8 апреля сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр чрезвычайных операций (COE).
«Погибли 18 человек и 121 человек был доставлен в больницы и клиники Большого Санто-Доминго», — говорится в сообщении.
Директор COE Хуан Мануэль Мендес сообщил, что спасательные работы продолжаются.
«Мы продолжаем работать и искать людей под завалами. Мы предполагаем, что многие из них еще живы, и именно поэтому власти здесь не сдадутся, пока под завалами не останется ни одного человека», — приводит его слова издание.
Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно ранее в этот день. Причину обрушения крыши ночного клуба пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренги Рубби Перес.