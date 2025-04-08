В коллекторе на юго-западе Москвы обнаружены останки человека
В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы обнаружили останки человека. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице.
«В коллекторе, расположенном в районе Южное Бутово города Москвы, обнаружены останки человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На текущий момент на месте происшествия работают следователи, проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего. По данным ГСУ СК по Москве, также планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.
1 марта на склоне, ведущим от улицы Славянской к реке Неве, в Санкт-Петербурге обнаружили два чемодана с человеческими останками. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Уточнялось, что чемоданы нашел петербуржец, который закалялся и устраивал поблизости заплыв.