Польша готова организовать логистическое обеспечение перемирия на Украине. Об этом 8 апреля заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Если дошло бы до заключения перемирия, то Польша выразительно говорила: мы не направляем войска на Украину, но мы будем участвовать в процессе логистического обеспечения», — сообщил он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Министр не уточнил, что конкретно имел в виду, однако напомнил, что через Польшу на территорию Украины поступает около 95% военной помощи, поставляемой странами Запада.

Косиняк-Камыш добавил, что вывод американских военных из аэропорта Жешува на польско-украинской границе не означает прекращения военной помощи США Киеву. Он подчеркнул, что американские солдаты останутся в Польше, уже согласованы базы, на которых будет размещаться контингент.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вывод военнослужащих США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие базы в Польше был согласован с НАТО. Такие действия не означают ухода войск Соединенных Штатов из страны.