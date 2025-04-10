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С Днем братьев и сестер: трогательные открытки, прикольные картинки

«Известия» подготовили трогательные открытки и картинки ко Дню братьев и сестер
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Фото: TASS/Frank May
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Ежегодно 10 апреля в России и других странах отмечают День братьев и сестер, посвященный особым узам, возникающим между детьми из одной семьи. Праздник служит напоминанием о ценности семейных связей и теплых отношений между братьями и сестрами. «Известия» подготовили трогательные открытки и смешные картинки к этому торжеству.

С Днем братьев: трогательные и смешные открытки

День братьев и сестер появился в США в 1995 году. Отмечать его предложила жительница Нью-Йорка Клаудия Эварт, еще в юности потерявшая родных брата и сестру. Став старше, она решила почтить память близких и заодно призвать людей ценить время, проведенное с родными.

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Эварт основала фонд «День брата и сестры» и объявила о создании нового торжества. В качестве даты было выбрано 10 апреля — день рождения ее сестры. В 1999 году фонд был преобразован в некоммерческую организацию. Сейчас она помогает воссоединиться родственникам, которых разлучили обстоятельства.

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

В 2000 году президент США Билл Клинтон официально объявил 10 апреля национальным Днем брата и сестры. Постепенно торжество стало популярно за пределами страны и обрело международный статус.

Праздник направлен на укрепление связей внутри семьи, поэтому в этот день принято звонить своим братьям и сестрам, навещать их, проводить время вместе, делиться новостями и воспоминаниями. Некоторые обмениваются символическими подарками или устраивают семейные застолья.

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

Виновники торжества также отсылают друг другу смешные картинки с поздравлениями в мессенджерах и социальных сетях. Такое изображение может поднять настроение адресату, стать поводом для начала разговора или напомнить о чем-то важном и личном, существующим лишь между братьями и сестрами.

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

С Днем сестер: душевные и прикольные картинки

В некоторых странах существуют национальные праздники в честь братьев и сестер. Например, осенью в Непале проходит фестиваль Тихар, посвященный победе света над тьмой, добра над злом и знания над невежеством. Это масштабное пятидневное празднование, в последний день которого сестры рисуют на лбу братьев тику (семицветный священный знак) и молятся об их благополучии, а в ответ получают подарки.

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

В Индии братьев и сестер чествуют летом, во время фестиваля Ракша Бандхан. В этот день девушки закрепляют на запястьях братьев цветные браслеты (ракхи) и получают от них подарки. Этот ритуал символизирует родственные узы и взаимную поддержку.

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

В европейских странах День братьев и сестер отмечается 31 марта. Установить праздник в 2014 году предложила Европейская конфедерация многодетных семей.

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

С Днем братьев и сестер: что пожелать любимому брату и сестре

День братьев и сестер — отличный повод напомнить виновникам торжества о том, что они важны и любимы. Сделать это помогут душевные поздравления и яркие открытки. Вот несколько примеров:

«Любимый братишка, поздравляю тебя с Днем брата и сестры! Для меня ты всегда самый-самый — самый сильный боец, самый мудрый наставник и надежный друг. Желаю тебе и впредь не сдавать позиции: быть самым счастливым, самым здоровым, самым успешным и самым добрым!»

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

«Дорогая сестра! От души поздравляю тебя с нашим общим праздником — с Днем братьев и сестер. Для меня большое счастье разделить этот весенний день и всю жизнь с тобой. Желаю тебе любить всем сердцем, смеяться до слез, работать на результат и отдыхать на полную катушку. Пусть судьба преподносит тебе только приятные сюрпризы, а всё задуманное сбывается, словно по волшебству!»

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

«Поздравляю с Днем брата и сестры! Вы мои дети, моя гордость и опора. Я горжусь тем, какими вы выросли, и с предвкушением думаю о том, какими вы станете. Желаю вам жить в мире друг с другом и с собой, ценить время, проведенное вместе, верить в вашу связь, что прочнее металла и камня. Пусть любовь освещает вам путь, а мечты ведут к новым горизонтам!»

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

«Дорогие, любимые, поздравляю с Днем брата и сестры! Знать, что у меня есть вы, родные кровиночки, — всё равно что выиграть в лотерею и получить Нобелевскую премию одновременно. Спасибо за вашу поддержку, за ваши советы, за все приключения, которые мы пережили вместе. Желаю вам солнечного настроения, огромного счастья, чистейшей любви и невероятной удачи!»

Открытка с Днем братьев и сестер

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Днем братьев и сестер

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня брата и сестры.

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