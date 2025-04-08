«Рольф» запустил продажи мотоциклов Benelli и QJMotor
Автодилерская компания «Рольф» объявила о начале продаж в России китайских мотоциклов Benelli и QJMotor, они представлены на площадках в Санкт-Петербурге и Серпухове. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 8 апреля.
В модельную линейку Benelli входят как спортивные и туристические модели, так и универсальные дорожные мотоциклы. Бренд был основан в Италии, с 2005 года он принадлежит китайской компании Qianjiang Motorcycle, входящей в Geely Holding Group.
Производитель QJMotor основан в КНР в 1985 году, его крупнейшим акционером также является Geely. Бренд ориентирован на массовый рынок и предлагает от скутеров и городских мотоциклов до моделей среднего и большого объема.
Ранее в рамках запуска направления «Рольф Мото» компания представила на российском рынке бренды Benda и Hisu (классические мотоциклы и утилитарная техника, включая квадроциклы).
10 марта сообщалось, что компания «Рольф», которая ранее объявила об организации производства легковых машин под своим брендом, уже начала работу над собственным автомобилем, для его разработки выделена специальная группа.
В октябре прошлого года «Рольф» объявила, что планирует создать свой автомобильный бренд, выйти на рынок аренды машин, открыть завод по производству автозапчастей и провести IPO. Производство автомобилей должно начаться на площадке в Серпухове, заявил тогда владелец «Рольфа» Умар Кремлев.