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«Рольф» запустил продажи мотоциклов Benelli и QJMotor

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Фото: QJMotor
dzen
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Автодилерская компания «Рольф» объявила о начале продаж в России китайских мотоциклов Benelli и QJMotor, они представлены на площадках в Санкт-Петербурге и Серпухове. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 8 апреля.

В модельную линейку Benelli входят как спортивные и туристические модели, так и универсальные дорожные мотоциклы. Бренд был основан в Италии, с 2005 года он принадлежит китайской компании Qianjiang Motorcycle, входящей в Geely Holding Group.

Производитель QJMotor основан в КНР в 1985 году, его крупнейшим акционером также является Geely. Бренд ориентирован на массовый рынок и предлагает от скутеров и городских мотоциклов до моделей среднего и большого объема.

Ранее в рамках запуска направления «Рольф Мото» компания представила на российском рынке бренды Benda и Hisu (классические мотоциклы и утилитарная техника, включая квадроциклы).

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10 марта сообщалось, что компания «Рольф», которая ранее объявила об организации производства легковых машин под своим брендом, уже начала работу над собственным автомобилем, для его разработки выделена специальная группа.

В октябре прошлого года «Рольф» объявила, что планирует создать свой автомобильный бренд, выйти на рынок аренды машин, открыть завод по производству автозапчастей и провести IPO. Производство автомобилей должно начаться на площадке в Серпухове, заявил тогда владелец «Рольфа» Умар Кремлев.

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