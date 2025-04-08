Женщина погибла после падения в реку из-за сильного ветра в Забайкалье
В Забайкальском крае женщина погибла, после того как упала вместе с ребенком в реку из-за сильного порыва ветра. Об этом 8 апреля сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.
Отмечается, что при переходе подвесного моста между поселком Приисковый и селом Михайловка женщина из-за сильного ветра вместе с ребенком упала в реку.
«Медицинским работникам после извлечения из реки спасти ее не удалось. Ребенку в настоящее время оказывается медицинская помощь», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело.
В Череповецком районе Вологодской области 29 марта три человека погибли, провалившись под лед озера Колоденское. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что на лед вышли четыре человека, один из которых смог выбраться самостоятельно.