Мишустин сообщил о росте в РФ спроса на электричество в последние пять лет

В последние пять лет в России опережающими темпами растет спрос на электроэнергию. Об этом 8 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Спрос на электричество в России за последние пять лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных субъектах. Существенно меняется и сама структура его потребления», — заявил он в ходе стратегической сессии «Развитие электроэнергетики».

По его словам, с одной стороны, происходит активное включение новых технологий, снижающих энергозатраты на единицу продукции в целом. В то же время осуществляется расширение таких энергоемких секторов, как электротранспорт, центры обработки данных.

Мишустин также отметил использование искусственного интеллекта и продолжение электрификации промышленных и бытовых устройств.

Премьер-министр подчеркнул, что цена на электроэнергию в РФ является одной из самых низких в мире. Он заявил, что задачей страны является сохранение данного важного преимущества для граждан и бизнеса

В госкорпорации «Ростех» 30 января сообщили, что первая в РФ электростанция, работающая на сжигании бытовых отходов, холдинга «РТ-Инвест» поставила почти 2 млн кВт·ч электроэнергии за первый месяц работы. Уточнялось, что электростанция планирует поставлять 520 млн кВт·ч электроэнергии в год. По данным госкорпорации, этого будет достаточно для обеспечения электричеством порядка 80 тыс. жителей.