Китай инициирует спор в ВТО из-за пошлин США
Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) за консультацией по поводу введения США новых торговых пошлин. Информация об этом появилась на сайте организации 8 апреля.
«Запрос на консультации формально инициирует спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейшего судебного разбирательства», — уточняется в сообщении.
«Газета.Ru» уточняет, что 8 апреля запрос был распространен среди членов ВТО.
7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50% с 9 апреля, в случае если КНР не откажется от ответных мер на американские тарифы. Таким образом американский лидер отреагировал на введенные Китаем ответные тарифы в размере 34%.
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в этот же день заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону в том числе. По его словам, это серьезно ущемляет законные права и интересы других государств, а также нарушает правила ВТО.