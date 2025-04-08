Число пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминикане превысило 100 человек
При обрушении крыши клуба Jet Set в Доминиканской Республике пострадали больше 100 человек. Об этом 8 апреля сообщило издание Diario Libre в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Президент Луис Абинадер и его супруга, первая леди Ракель Арбахе, прибыли в ночной клуб Jet Set после того, как обрушилась крыша, в результате чего погибли 15 человек и более 100 получили ранения», — говорится в публикации.
Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, погибли 15 человек. Причину обрушения крыши ночного клуба пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренги Рубби Перес.