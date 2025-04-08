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Кандидат в президенты Польши назвал помощь Украине незаконной и опасной

Кандидат в президенты Польши Бартошевич: помощь Украине не является законной
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
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Передача вооружения, финансов и социальной поддержки Украине со стороны Варшавы осуществлялась без правовых оснований и нарушает польскую конституцию. Об этом 8 апреля заявил независимый кандидат в президенты Польши Артур Бартошевич в интервью польскому телеканалу Telewizja Polska.

По его мнению, помощь должна была утверждаться через закон или референдум, а не предоставляться без согласия граждан.

«Какова была правовая основа этих действий? Какой законодательный акт допускал передачу военной техники, денег, социальной поддержки без согласия граждан? Если этого основания нет, значит, нарушена конституция, закон «О государственных финансах» и ряд других нормативных актов», — сказал Бартошевич.

Он отметил, что власти Польши должны были сначала провести референдум, чтобы узнать мнение граждан о том, стоит ли помогать Украине, принимать беженцев и передавать, в частности, военную технику. По его словам, для такой помощи необходимо было принять соответствующий закон и только в таком случае, подчеркнул он, можно говорить о законности действий.

Кандидат в президенты уточнил, что, открыв границы для украинских беженцев, Польша подвергла себя риску роста организованной преступности: в страну проникли группировки, связанные с криминальными структурами, действующими в том числе на территории Украины.

Он утверждает, что речь идет о деятельности мафии и захвате польских компаний структурами с капиталом неясного происхождения.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) 17 марта заявил, что Венгрия не поддержала выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. Он также подчеркнул, что Венгрия не согласится ни на какие шаги для вступления Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 30 марта заявил, что Франция должна прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Так политик отреагировал на видео, на котором полицейские в Одессе схватили курьера и насильно усадили в машину, чтобы в дальнейшем отправить его на фронт.

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